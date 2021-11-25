روسيا.. تراجع إصابات كورونا اليومية إلى ما تحت الـ34 ألف

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 33796 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 33558 إصابة في اليوم السابق.ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى العاصمة موسكو (3349 حالة)، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1538 حالة)، ومقاطعة موسكو (1483 حالة)، ومقاطعة سامارا (1215 حالة).وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا خلال اليوم الأخير في البلاد بواقع 1238 حالة وفاة جديدة، مقابل 1240 وفاة أمس، بينما تماثل 38450 مريضا للشفاء من العدوى.وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة تسعة ملايين و468189 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 269057 حالة وفاة، وثمانية ملايين و164826 حالة شفاء.وأجري في البلاد حتى اليوم أكثر من 222.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 561 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.وتلقى أكثر من 66.4 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي، واستكمل أكثر من 58.7 مليون منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ50.2%.