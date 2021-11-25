خلال 24 ساعة.. ثاني دولة أوروبية تعلن حالة الطوارئ

وذكر التلفزيون التشيكي أن "حالة الطوارئ التي سيفرضها مجلس وزراء التشيك اعتبارا من 26 نوفمبر ينص على إلغاء الفعاليات الثقافية الرياضية الجماعية بمشاركة أكثر من ألف شخص ووقف عمل المطاعم والبارات والنوادي بعد الساعة 22:00 في المرحلة الأولى".وأضاف التلفزيون التشيكي أن دائرة الفعاليات الجماعية المسموح بإقامتها ستقتصر على بازارات ما قبل عيد الميلاد في الهواء الطلق، مبينا أن الإجراءات المخطط لها لا يمكن تنفيذها إلا في حال إعلان حالة الطوارئ، كما أشار إلى أنه من المتوقع إعلانها حاليا لمدة 30 يوما.وتشهد التشيك ارتفاعا غير مسبوق للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث سجلت البلاد يوم الثلاثاء الماضي حصيلة قياسية بلغت 25864 حالة.وكانت سلوفاكيا اعلنت، أمس الاربعاء، عن فرض حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 25 نوفمبر ولمدة 90 يوما، وذلك علاوة على الإغلاق المفروض لمدة أسبوعين.