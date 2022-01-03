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إحصائيات جديدة عن الدول التي سجلت أعلى إصابات ووفيات بكورونا

كورونا اليوم

2022-01-03 | 11:31
إحصائيات جديدة عن الدول التي سجلت أعلى إصابات ووفيات بكورونا
المصدر:
روسيا اليوم
815 مشاهدة

أعلنت السلطات في 223 دولة ومنطقة عن تسجيل 290.2 مليون إصابة بفيروس كورونا و5.4 مليون وفاة بالفيروس منذ أن أبلغت الصين الصحة العالمية بأول إصابة بكورونا في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وحسب إحصائيات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن الدول التي سجلت أعلى معدل إصابات بكورونا هي على التوالي: الولايات المتحدة 55.1 مليون إصابة، الهند 34.9 مليون، البرازيل 22.2 مليون، المملكة المتحدة 13.2 مليون، روسيا 10.3 مليون، فرنسا 10 مليون إصابة، تركيا 9.5 مليون، ألمانيا 7.2 مليون، إيطاليا 6.3 مليون وإسبانيا 6.2 مليون إصابة.

أما من حيث الوفيات، فإن الولايات المتحدة تحتل أيضا المرتبة الأولى بـ826 ألف وفاة، تليها على التوالي البرازيل 619.4 ألف، الهند 481.8 ألف، روسيا 305 آلاف، المكسيك 299.5 آلاف، البيرو 202.7 آلاف، المملكة المتحدة 148.8 ألف، إندونيسيا 144 ألفا، إيطاليا 137.6 ألف وإيران 131.6 ألف.

ويفوق عدد الوفيات في أوروبا وأمريكا الشمالية الآن عدد الوفيات في آسيا.

وفي أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، لا تزال نسبة الوفيات في ارتفاع.
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