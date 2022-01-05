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توجيه جديد للصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا

كورونا اليوم

2022-01-05 | 10:38
توجيه جديد للصحة العالمية بشأن لقاحات كورونا
1,785 مشاهدة

دعت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة جميع البلدان على تلقي لقاحات فيروس كورونا المنقذة للحياة في أسرع وقت ممكن، موضحة ان الانتشار السريع للمتحور الجديد اوميكرون فى جميع أنحاء العالم قد يتسبب فى ظهور متحورات جديدة.

وقالت ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بفيروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية، إن البلدان لا يمكنها شق طريقها للتخلص من الجائحة في وقت ظل فيه متغير أوميكرون ينتقل "بشكل مكثف"، تماما مثلما يفعل دلتا.

الى ذلك، أشار عبدي محمود عالم الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، إلى إبلاغ 128 دولة عن متغير أوميكرون قبل فترة عطلة نهاية العام.

وأضاف "لذا فإن الرسالة المهمة هنا هي، إذا تلقيت التطعيم، فأنت محمي، ولكن إذا كنت معرضا للخطر أو لم تتلق التطعيم، فإن أوميكرون مهما كان خفيفا بالنسبة للآخرين، فقد يؤثر عليك بشدة، لذا، فإن التطعيم أمر بالغ الأهمية".

وأشار عالم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية إلى أن عددا متزايدا من الدراسات تظهر أن متغير أوميكرون يبدو أنه يؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، مما يتسبب في أعراض أكثر اعتدالا، مشيرا إلى أن سلالات كورونا الأخرى تصل إلى الرئتين ويمكن أن تسبب التهابا رئويا حادا. وحث المزيد من البلدان على الضغط من أجل تحقيق تطعيم البلدان بنسبة 70% في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مدينة لندن، التي "تضررت بشدة" من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تشهد الآن معدلات أقل من حيث الدخول للمستشفيات، بنسبة 20% تقريبا، عما كانت عليه في عام 2020، قبل إتاحة اللقاحات.

وعلى صعيد آخر كان قد حذر سيرجي توكاريف، أستاذ الطب الوقائي الروسى، من إن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا، يمكن أن تبدأ في الانتشار والدوران إلى ما لا نهاية، بسبب قدرتها على الانتقال بين الحيوانات والبشر، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti.

وأضاف توكاريف: "هناك دليل على أن أوميكرون يمكن أن ينتقل إلى القوارض، وإذا عادت العدوى منها إلى البشر، فسيكون ذلك سيئا للغاية، لأن هذا يعني أن أوميكرون يمكنه التنقل والدوران إلى ما لا نهاية حتى يتحور مرة أخرى".

وأشار الخبير إلى أن السلالة الجديدة، أخذت الآن تحل بنشاط محل متحور دلتا، ولكن من السابق لأوانه حاليا الاستنتاج، هل سينتهي الأمر بانتصار أوميكرون بشكل نهائي على سالفة دلتا.

وأضاف، "ربما يستمر انتشار دلتا في بعض المناطق، وقد تنتشر السلالتان في وقت واحد"، منوها بأن زيادة عدد المصابين الذين يدخلون المستشفيات في مدينة بروفانس بجنوب فرنسا الآن، يرتبط بمتحور "دلتا".
 
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