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بالأرقام.. حصيلة حديثة لضحايا الفايروس حول العالم

كورونا اليوم

2022-01-05 | 15:50
بالأرقام.. حصيلة حديثة لضحايا الفايروس حول العالم
715 مشاهدة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين وأكثر من 476 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 295 مليونا، وما يزيد عن 711 ألف إصابة، تعافى منهم 256 مليونا وما يقارب من 231 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 222 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء، 2 مليون وأكثر من 163 ألف إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,236 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الثلاثاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,847 وفاة)، وروسيا (834 وفاة)، والهند (534 وفاة)، وبولندا (433 وفاة)، وألمانيا (397 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (567,696 إصابة)، وفرنسا (271,686 إصابة)، وبريطانيا (218,724 إصابة)، وإيطاليا (170,844 إصابة)، وإسبانيا (117,775 إصابة)، وما تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (851,439 وفاة)، والبرازيل (619,426 وفاة)، والهند (482,551 وفاة)، وروسيا (313,015 وفاة)، والمكسيك (299,711 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالميا من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت عتبة الـ58 مليون، بواقع (58,040,720 إصابة)، والهند (35,018,358 إصابة)، والبرازيل (22,323,837 إصابة)، وبريطانيا (13,641,520 إصابة)، وفرنسا (10,589,505 إصابات).
 
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