Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة قياسية لإصابات كورونا في العالم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بعد دخول أوميكرون الى العراق.. اجتماعات مرتقبة واجراءات فورية

كورونا اليوم

2022-01-08 | 02:21
بعد دخول أوميكرون الى العراق.. اجتماعات مرتقبة واجراءات فورية
2,010 مشاهدة

أكدت وزارة الصحة جهوزيتها التامة واستعدادها لمواجهة (أوميكرون)، على الرغم من توقعها حصول طفرة بأعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة، بينما أعلنت عن اجتماع قريب للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإقرار توصيات جديدة لتطويق آثار المتحور الجديد.

في غضون ذلك، فرضت صحة السليمانية التلقيح الإجباري لفئة الموظفين، وألزمت السياح بجلب بطاقة اللقاح أو إجراء فحص (pcr).
 
ودخل العراق منذ يومين سجل الدول التي أعلنت إصابات أوميكرون، بعد تسجيل خمس حالات في محافظة دهوك وعدد من الحالات الأخرى لدبلوماسيين في بغداد.
 
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر للصحيفة الرسمية إنَّ "الوزارة على أتمِّ الجهوزية لمواجهة المتحور الجديد، إذ استعدت منذ أشهر من ناحية زيادة الأسرَّة المخصصة لعلاج المصابينوتوفير وتحديث البروتوكولات العلاجية المعتمدة والاستمرار بعمليات التطعيم، علاوة على تدريب وتطوير الملاكات الطبية والصحية".
 
وأضاف أنَّ "الوزارة وخبراء الأوبئة في الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية يتابعون على مدار الساعة جميع التطورات داخل البلد وخارجه لوضع رؤية وبائية متكاملة ستُرفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي ستعقد اجتماعاً قريباً لإقرار التعليمات والأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وفق المستجدات الوبائية".
 
ورجَّح البدر "ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة، إذ ينتج عن كلِّ مرض انتقالي عند اكتشافه عدد من الحالات الجديدة الأخرى غير المكتشفة، لذا يتمّ اتباع التحري الوبائي للبحث عن الملامسين وإجراء الفحوصات المختبرية والسريرية لهم".
 
وأوضح أنَّ "الموجة الوبائية غير مرتبطة بنوعية المتحور، حيث نجد أنَّ هناك مفاهيم غير صحيحة متداولة تتمثل بظهور الموجات مع المتحورات الجديدة للفيروس، وهذا أمر ليس بالضرورة حدوثه".
 
وأكدت دائرة صحة دهوك، استقرار الحالة الصحية للمصابين بأوميكرون، وهم من أسرة واحدة كانت قادمة من أوروبا، إذ يرقد أفرادها حالياً في منزلهم، ولم تستوجب حالاتهم الدخول للمستشفى.
 
وفي السليمانية، قال مدير الصحة الدكتور صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي إنَّ "الدائرة أكملت استعداداتها لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا واحتمالية دخول متحور أوميكرون".
 
ولفت إلى "فرض تلقي اللقاح على الموظفين إلى نهاية الشهر الحالي، إلى جانب إجراء فحص كورونا في المنافذ الحدودية لجميع القادمين للمحافظة، إضافة إلى إجبار السياح على جلب بطاقة اللقاح أو إجراء فحص (pcr) قبل 48 ساعة".
 
ونوّه بأنَّ "الإصابات والوفيات في المحافظة ضمن المعدل الطبيعي، إلا أننا نتوقع زيادتها خلال الأسبوعين المقبلين بعد زيادة أعداد السائحين خلال أعياد رأس الميلاد، وانتشار المتحور في الدول المجاورة وظهور إصابة به في محافظة دهوك".
 
وبيَّن هورامي أنَّ "عدد الملقحين وصل إلى 307 آلاف و409، وهذا الرقم لا يشكل سوى 25 % من سكان المحافظة"، مؤكداً في الوقت نفسه أنَّ "مستشفيات المحافظة تمتلك ملاكات قادرة على تشخيص المتحور الجديد وإعطاء العلاج المناسب له".
 
من جهتها، ألزمت وزارة التربية في إقليم كردستان من خلال بيان صحفي بتنفيذ عدد من الشروط على الهيئات التعليمية والطلبة خلال إجراء امتحانات نهاية الكورس الأول التي ستبدأ يوم العاشر من كانون الثاني الحالي، منها ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي في القاعات الامتحانية لمنع الإصابة بالمتحور الجديد.
 
وتسجِّل الدول المجاورة والإقليمية وبقية دول العالم ارتفاعاً متواصلاً بأعداد الإصابات بالمتحور الجديد، وتتخذ إجراءات احترازية مستمرّة لتطويقه.

» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:00 | 2022-01-08 08:00
07:55 | 2022-01-08 07:55
06:52 | 2022-01-08 06:52
المزيد
اعلان
ليس الحلبوسي.. العزم يتفق بالإجماع على مرشح لرئاسة البرلمان
19.96%
14:07 | 2022-01-07
ليس الحلبوسي.. العزم يتفق بالإجماع على مرشح لرئاسة البرلمان
14:07 | 2022-01-07
أمطار وضباب.. طقس الايام الأربعة المقبلة في العراق
18.11%
02:19 | 2022-01-07
أمطار وضباب.. طقس الايام الأربعة المقبلة في العراق
02:19 | 2022-01-07
&quot;فاجعة&quot; في مؤسسة الشهداء جراء حادث سير
17.67%
12:21 | 2022-01-07
"فاجعة" في مؤسسة الشهداء جراء حادث سير
12:21 | 2022-01-07
تفاصيل لقاء الكاظمي والصدر في النجف- عاجل
15.12%
14:39 | 2022-01-06
تفاصيل لقاء الكاظمي والصدر في النجف- عاجل
14:39 | 2022-01-06
مقتل عائلة كاملة لمنتسب بالحشد واصابة الاخير بهجوم مسلح في بغداد (صور)
14.62%
08:34 | 2022-01-06
مقتل عائلة كاملة لمنتسب بالحشد واصابة الاخير بهجوم مسلح في بغداد (صور)
08:34 | 2022-01-06
تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة عراقية- عاجل
14.52%
15:55 | 2022-01-06
تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة عراقية- عاجل
15:55 | 2022-01-06
المزيد
ضعف الأجهزة المعنية
ضعف الأجهزة المعنية
انهيار القيم المجتمعية
انهيار القيم المجتمعية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
برجك 2022
الحمل
الثور
الجوزاء
السرطان
الأسد
العذراء
الميزان
العقرب
القوس
الجدي
الدلو
الحوت
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.