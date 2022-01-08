توصية جديدة تخص تطعيم المسنين بلقاحات كورونا

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية أن الحماية من دخول المستشفيات بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تظل عند نسبة تقدر بنحو 90%، بعد 3 أشهر من تلقيهم الجرعة الثالثة.وقالت اللجنة: "بدلا من ذلك، يجب على الحكومة التركيز على إعطاء جرعة ثالثة لأكبر عدد ممكن من الناس، لتعزيز الحماية من متحور أوميكرون لفيروس كورونا".وارتفع عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين دخلوا المستشفى بسبب كورونا يوم الخميس الماضي إلى 18454، أي أكثر من ضعف العدد قبل أسبوعين، وفقا للوكالة الفرنسية.