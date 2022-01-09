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الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة "ربما تكون اقسى"

كورونا اليوم

2022-01-09 | 13:05
الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة "ربما تكون اقسى"
7,294 مشاهدة

حذرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، من موجة وبائية جديدة "ربما" تكون اقسى من الموجات السابقة، فيما دعت إلى الاسراع بتلقي اللقاحات.

وقالت الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الخبراء والمختصون في وزارة الصحة يراقبون التطوّرات المستمرة في الموقف الوبائي في العالم والعراق حيث يستمر ارتفاع الاصابات بمعظم دول العالم بشكل سريع وفي العراق لوحظ التزايد بنسبة الحالات الموجبة وبصورة مستمرة، وهذا ينذر ببداية موجة جديدة ربما تكون اقسى من الموجات السابقة".

وأضافت، "من حرصنا على سلامة وصحة ابناء شعبنا الحبيب ندعو المواطنين كافة الى الالتزام بارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات إضافةً الى الاسراع لتلقي اللقاحات بجرعاتها الكاملة التي ثبتت فعاليتها بشكل واضح من خلال انخفاض كبير باعداد الداخلين الى المستشفيات من فئة الملقحين وازديادها من فئة غير الملقحين".

ودعت الوزارة، كافة وسائل الاعلام والوزارات الساندة الى "التأكيد على تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في حث المواطنين كافة وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية والاهلية على تلقي اللقاح".
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