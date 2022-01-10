كورونا بالأرقام.. آخر حصيلة لضحايا الجائحة عالمياً

وشهد العالم، الأسبوع الأول من العام الجديد، إصابات يومية تجاوزت مليونين.وتشير آخر الأرقام -بحسب موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد آخر تطورات الوباء- إلى أن أعداد المصابين بلغت اليوم عند الساعة 07:00 بالتوقيت العالمي 307 ملايين و915 ألفا و887 مصابا، في حين بلغ عدد الوفيات 5 ملايين و506 آلاف و209 وفيات.وتقدّر منظمة الصحة العالمية بأن العدد الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات نتيجة الوباء.ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن المتحور أوميكرون أقل تسببا في وفاة المصابين به مقارنة بالمتحورات السابقة، فإن زيادة الإصابات تعني أن مستشفيات بعض الدول لن تتحمل أعداد المرضى، كما أن الشركات قد تواجه صعوبات في استمرار العمل مع زيادة عدد العاملين الموضوعين قيد الحجر الصحي.