الصحة توضح مدى فعالية لقاح كورونا بعد مرور عدة أشهر

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة تؤكد على اهمية ان يكون هناك تفاعلاً ايجابياً من قبل المواطنين مع الجهات الصحية في سبيل احتواء فيروس كورونا من خلال تلقي اللقاحات والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية".وأضاف، أن "هناك مخاوف لدى البعض من زوال الفائدة من اللقاح ممن تلقوها قبل ستة اشهر او اكثر لكننا نؤكد على ان تلقي جرعتين من اللقاح هي كافية بالوقت الحاضر لتوفير الحماية وتقليل الضرر الذي قد يسبب دخول المستشفى"، لافتا الى ان "تلقي اللقاح لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية لضمان عدم فسح المجال لانتشار الفيروس بين الأصحاء".واكد البدر، انه "ضمن المعطيات الحالية فان هناك فئات معينة وتم الاعلان عنها مسبقا وهي التي تم شمولها بالجرعة الثالثة وتنحصر في الفئات التي لديها أمراض مزمنة وضعف المناعة وكبار السن اضافة الى الكوادر الصحية والطبية".