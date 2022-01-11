الصحة العالمية: الجرعات المعززة لا تشكل استراتيجية قابلة للاستمرار

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، في بيان: "ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى، وأشكال الإصابة الحادة والوفاة".وذكر الخبراء أنه "من المبكر القول إن كل شخص في هذا الكوكب سيصاب بالمتحور"أوميكرون"، مشيرين إلى أن "التعرض للمتحور في المستقبل القريب لا يعني بالضرورة الإصابة بالمرض، رغم قدرته الكبيرة على التفشي".وخلصوا إلى أن "مناعة القطيع، الأمر الذي يجعل من الوباء موسميا مثل الأوبئة السابقة، وأقل خطرا مما سبق".ويعرف المتحور الجديد بأنه شديد العدوى، لكنه أقل حدة من المتحورات السابقة.