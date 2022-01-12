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خلال أسبوع.. الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا

كورونا اليوم

2022-01-12 | 04:06
خلال أسبوع.. الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا
المصدر:
روسيا اليوم
510 مشاهدة

في رقم قياسي سلبي جديد للجائحة، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بعدوى كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، وارتفع عدد الإصابات المكتشفة بنسبة 55٪ مقارنة بما قبله، والوفيات بنسبة 3%.

وقالت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية: "خلال الأسبوع الماضي (3 - 9 يناير)، ارتفع عدد حالات كوفيد – 19 الجديدة بشكل كبير" على مستوى العالم، حيث تم الإبلاغ عن "أكثر من 15 مليون حالة جديدة"، وهو ما يمثل "زيادة بنسبة 55 بالمئة" على مدى الأيام السبعة الماضية".
 
وفي نفس الوقت أبلغت خمس من مناطق منظمة الصحة العالمية الست المنظمة بزيادة عدد المصابين، ففي إفريقيا فقط جرى تسجيل انخفاض بنسبة 11 في المئة، في حين أن الأرقام كانت مرتفعة بشكل خاص في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، حيث تم على التوالي اكتشاف 418٪ و122٪ من الإصابات الجديدة، مقارنة بالأسبوع السابق.
 
كما تم تسجيل زيادة في أوروبا بنسبة 31٪، وأمريكا بنسبة 78٪، وفي شرق المتوسط بنسبة 86٪، في حين زاد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في إفريقيا بنسبة 84٪، وفي أمريكا بنسبة 26٪، بينما انخفض معدل الوفيات في أوروبا بنسبة 10٪، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 6٪، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 11٪.
 
في المجمل، تلقت منظمة الصحة العالمية، خلال الأسبوع الماضي، تقارير عن 15.154.666 حالة إصابة بفيروس كورونا و43.461 حالة وفاة بسبب مضاعفات "كوفيد – 19"، وهو ما يزيد على التوالي بنسبة 55٪ و3٪ عن الأسبوع من 27 ديسمبر إلى 2 يناير .
 
وجرى الإبلاغ عن أكبر عدد من المصابين في الفترة من 3 إلى 9 يناير من قبل الولايات المتحدة بعدد 4.610.359، وهي سجلت زيادة بنسبة 73٪ في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق، تليها فرنسا بعدد 1.597.203، بزيادة 46٪، فبريطانيا بعدد 1.217.258، بزيادة قدرها 10٪، ثم إيطاليا بعدد 1.014.358، بزيادة قدرها 57٪، والهند بعدد 638.872، بزيادة قدرها 524٪.
 
وتفيد منظمة الصحة العالمية، بأنه حتى يوم 11 يناير، تم تسجيل 308.458.509 حالات إصابة و5.492.595 حالة وفاة في العالم منذ بداية الوباء. وارتفع عدد المصابين يوميا بمقدار 1.738.701، وحالات الوفاة بمقدار 5150.
 
وسُجلت معظم حالات العدوى المؤكدة التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية في الولايات المتحدة بعدد 59.848.136. والهند بعدد 35.875.790، فالبرازيل بعدد 22.523.907، في حين أن عدد الوفيات الأكبر سُجل في الولايات المتحدة وبلغ 831.548، تليها البرازيل بعدد619.981، والهند ثالثة بعدد 484.213.
 
إلى ذلك، يستمر الانتشار السريع لمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في العالم، في حين أن المتحور "دلتا"، الذي كان يهيمن في السابق على الكوكب، يفقد قوته.
 
وحسب قاعدة البيانات الدولية "GISAID"، تم اكتشاف "أوميكرون" خلال الثلاثين يوما الماضية أثناء التحليلات في 58.5٪ من عينات المواد الحيوية، و "دلتا" في 41.4٪. كما تم الكشف عن وجود ضئيل، أقل من 0.1٪ في كل حالة، لسلالات "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"لامدا" و"مو".
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