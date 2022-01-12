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فاوتشي: لا مفر من أوميكرون سيصيب الجميع تقريبا

كورونا اليوم

2022-01-12 | 07:08
فاوتشي: لا مفر من أوميكرون سيصيب الجميع تقريبا
المصدر:
وكالات
2,652 مشاهدة

اعلن مستشار البيت الأبيض بشأن الأزمة الصحية أنتوني فاوتشي، اليوم الاربعاء، انه لا مفر من متحور كورونا الجديد،مهما راوغنا، فأوميكرون "سيصيب الجميع تقريبا".

وقال فاوتشي خلال لقاء نظّمه مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لسنا حاليا في مرحلة يمكننا فيها القول للناس بشكل مقبول تعايشوا مع الفيروس، بسبب الضغط الحالي على نظام الرعاية، لكنه أضاف " أعتقد أننا سنصل إليها".

ورجّح أن "يُصاب "الجميع تقريبًا" بالمتحورة أوميكرون" لأنها شديدة العدوى"، مشيرًا إلى أن "من غير المرجّح أن يتمّ القضاء على كورونا بشكل كامل".

كما أشار الخبير إلى أنه "رغم العدد القياسي للحالات الاستشفائية جرّاء الإصابة بكوفيد-19، قد تكون الولايات المتحدة "على عتبة فترة انتقالية سيكون ممكنًا بعدها التعايش مع" كورونا".

وأضاف فاوتشي انه "عندما سنتوصل إلى ذلك، ستكون هذه الفترة الانتقالية، وقد نكون على عتبتها اليوم".

يذكر أن الولايات المتحدة تجاوزت العدد القياسي لحالات كوفيد-19 التي استدعت النقل إلى المستشفى، مع قرابة 146 ألف مصاب في كافة أنحاء البلاد.

فيما يقبع نحو 24 ألفًا من بينهم في وحدات العناية المركزة، بحسب بيانات وزارة الصحة الأميركية أمس الثلاثاء.

وكان العدد القياسي السابق يبلغ أكثر من 142 ألفًا بقليل في 14 كانون الثاني 2021، منذ عام.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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