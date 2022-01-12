الصحة تحدد أسباب ارتفاع إصابات كورونا.. هل بينها "أوميكرون"؟ - عاجل

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لم تسجل اي حالات إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون عدا الحالات التي تم الاعلان عنها مسبقاً"، متوقعاً "دخول ذلك المتحور إلى البلاد لاسيما بعد وصوله أغلب دول العالم".وحول أسباب عودة ارتفاع إصابات كورونا في البلاد، اكد البدر، أن "عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية هو السبب الرئيس وراء هذه الزيادة"، مبينا ان "هذه الجائحة تأتي على شكل موجات وبائية متعاقبة".ودعا المتحدث باسم الصحة، المواطنين إلى "الالتزام بالإجراءات الوقائية والاستماع الى الارشادات التي تطلقها الوزارة بشكل يومي عن طريق وسائل الاعلام وإلى الاقبال على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس للحد من انتشاره".وكان العراق قد سجل اليوم، 2037 حالة إصابة جديدة، بعد ما وصلت حالات الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية لنحو 200 حالة فقط.