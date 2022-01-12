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كورونا والمتحور.. استعدادات وقيود جديدة في دول عدة

كورونا اليوم

2022-01-12 | 11:30
كورونا والمتحور.. استعدادات وقيود جديدة في دول عدة
775 مشاهدة

سجل العالم لليوم الثاني على التوالي أكثر من 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا، حيث تستعد روسيا لاجتياح متحور أوميكرون خلال الأيام المقبلة، كما شددت تونس والمغرب القيود، بينما قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذارا بشأن خرقه للقيود العام الماضي.

وفي روسيا، قالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت حتى الآن 698 حالة إصابة بمتحور أوميكرون، وإنها ستقوم بإعداد تدابير جديدة لمواجهة الزيادة في الحالات خلال الأيام المقبلة.

وقالت غوليكوفا -متحدثة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون- إن روسيا قد تشهد زيادة بمقدار "عدة أمثال" في حالات الإصابة في ظل المتحور الجديد.

وأضافت "نعكف على اتخاذ تدابير إضافية للاستجابة العاجلة.. وستتم صياغة الاقتراح في نهاية هذا الأسبوع".

وبدوره، اعتبر بوتين أن أمام روسيا -التي سُجّل فيها أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في أوروبا- أسبوعين فقط لتستعد لانتشار أوميكرون.

وأضاف بوتين "من الواضح أن (لقاح) "سبوتنيك-في" فعّال بما فيه الكفاية وربّما أكثر من اللقاحات الأخرى المستخدمة في العالم"، مطالبا مواطنيه بالإقبال على تلقيه.

وأوضحت البيانات أن روسيا سجلت أكثر من 666 ألف حالة وفاة خلال الجائحة، وهو ثاني أعلى معدل وفيات بعد الولايات المتحدة.

وسجلت روسيا حوالي 18 ألف إصابة جديدة و745 حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

عربياً، أعلنت السلطات التونسية فرض حظر تجول ليلي ابتداء من غد الخميس لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، لمواجهة ما وصفها المجلس الوزاري بالتطورات المحتملة لفيروس كورونا.

وتنص الإجراءات الجديدة أيضاً على تأجيل أو إلغاء المظاهرات المفتوحة للعامة سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة، وتشجيع آلية العمل عن بعد.

كما تشمل الإجراءات الجديدة تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية بما فيها مراقبة جواز التلقيح، وتعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المعابر الحدودية، ومواصلة التلقيح بجرعات معززة.

وقال محمد القوماني القيادي في حزب النهضة المعارض لرويترز إن الحزب سيمضي قدما في احتجاج الجمعة، متحديا بذلك الحظر المفروض على التجمعات.

وسجلت وزارة الصحة التونسية أمس 4 آلاف و865 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 749 ألفا و832، كما سجلت 11 وفاة، وبذلك يكون إجمالي الوفيات بالفيروس 25 ألفا و707.

وفي المغرب، قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنها أغلقت 36 مؤسسة تعليمية بعد تسجيل أكثر من 2500 إصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات التعليمية.

وأضافت الوزارة، أنها أغلقت كذلك 17 من مؤسسات البعثات الأجنبية و131 فصلا دراسيا بسبب تسجيل 3 إصابات أو أكثر بالفيروس.

الى ذلك، قدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "اعتذارا نابعا من القلب" للشعب اليوم الأربعاء لحضوره حفلا مع 40 شخصا من موظفيه في مقره الرسمي، خلال فترة الإغلاق في أيار 2020.

واعترف جونسون للمرة الأولى بأنه حضر الحفل، وقال أمام البرلمان "أدرك الغضب الذي يشعرون به مني بسبب الحكومة التي أقودها عندما يعتقدون أن القواعد في داوننغ ستريت (مقر الحكومة) لا يتبعها -كما يجب- الناس الذين يضعونها".

وقال إنه نادم على تصرفه وإن كان يعتقد أن هذا التجمع من صميم عمله، وهو قول أثار صيحات الاستهجان من نواب المعارضة في البرلمان.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إنه لا بد الآن من استقالة جونسون وإن الشعب يعتبره كذابا.

وأضاف "الحفل انتهى يا رئيس الوزراء.. بعد شهور من الغش والخداع بدا مشهد مؤشر لرجل انتهى طريقه. فدفاعه أنه لم يكن يدرك أنه في حفل أمر مناف للعقل لدرجة جارحة للشعب البريطاني".

وردا على سؤال ستارمر عما إذا كان سيقدم على "التصرف المناسب ويستقيل"، قال جونسون "أعتقد أنه لا ينبغي أن نستبق نتيجة التحقيق".

وكانت أنجيلا رينر نائبة زعيم المعارضة اتهمت جونسون بالكذب على الشعب البريطاني فضلا عن خرقه للقواعد.

كما طالب حزب الديمقراطيين الأحرار جونسون بالاستقالة، معتبرا أنه "صار يمثل تهديدا لصحة الأمة"، وفق تعبيره.
 
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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