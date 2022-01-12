ارتفاع إصابات كورونا أربع مرات في دولة مجاورة للعراق

وقال قوجة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: "ارتفع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا 4 مرات مقارنة مع الشهر الماضي. وأصبحت سلالة أوميكرون النسخة المهيمنة".وأشار قوجة في الوقت ذاته إلى أن عدد المصابين بالفيروس الذين يحتاجون إلى مساعدة في المستشفيات ازداد بنسبة 10% فقط، مبينا: "شهدت الفترات السابقة من الجائحة مؤشرات أعلى لحالات النقل إلى المستشفيات مع حصيلات أقل للإصابات اليومية. يبدو أن سلالة أوميكرون ستخفض مدى خطورة الجائحة، نتطلع إلى ذلك بفارغ الصبر".وتشهد تركيا ارتفاعات بالغة لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الذي بلغ اليوم نقطة قياسية حيث وصل إلى 77722 حالة.ويبقى عدد الوفيات الجديدة على مستوى مستقر نسبيا بتسجيل ما يتراوح من 130 إلى 180 حالة، وبلغ اليوم 145.