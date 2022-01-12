قفزة حادة بإصابات كورونا حول العالم- عاجل

وأفادت الصحة العالمية، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، بتسجيلها 3.395 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم، مقارنة مع 1.738 مليون حالة في بيانات الثلاثاء.كما ذكرت المنظمة أنها رصدت 7735 وفاة جديدة بالفيروس مقابل 5150 حالة في إحصائية الثلاثاء.وارتفعت الحصيلة الكلية للإصابات في العالم بالتالي إلى أكثر من 312 مليون حالة من بينها 5.501 مليون وفاة.ويشهد العالم ما وصفته منظمة الصحة العالمية سابقة بأنه "تسونامي" من الإصابات بفيروس كورونا بسبب انتشار نسخة "أوميكرون" المكتشفة في نوفمبر بجنوب إفريقيا والتي تعتبر الأكثر قدرة على الانتقال مقارنة مع سابقاتها.وتم رصد الحصيلة القياسية السابقة للإصابات اليومية في 6 يناير حينما بلغ المؤشر 2.618 مليون حالة.