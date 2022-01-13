من المشمولين ومن المستثنين من توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية؟





- إلزام الوافدين إلى العراق بإبراز كارت اللقاح، إضافة إلى فحص (PCR).



- مراعاة تقليل فرص التعامل والتماس مع مرضى كوفيد-19، في ردهات العزل.



- يلغى استثناء المعتمرين من شرط إبراز البطاقة الدولية للتلقيح.



- إلزام الوزارات والمؤسسات غير الحكومية كافة، بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الخاصة بإجراءات مواجهة الجائحة.



- التأكيد على جهاز الأمن الوطني لمتابعة ظاهرة كارتات اللقاح وبطاقات تطعيم اللقاح الدولية المزورة ومحاسبة مرتكبيها.



- التأكيد على سلطة الطيران المدني مساعدة الكوادر الصحية العاملة في المطارات في حال وجود تزوير في بطاقات التطعيم الدولية.



- توجيه هيئة الإعلام والاتصالات بالقيام بحملات لتوعية المواطنين، وتشجيعهم على أخذ اللقاحات.