العراق يسجل 7 حالات إصابة باوميكرون وتحذيرات من سرعة انتشاره

دق ناقوس الخطر في البلاد بعد تسجيل عدد من الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون منها بالمحافظات الشمالية واخرى في بغداد.. خطورة المتحور هذا تكمن بسرعة انتشاره بين المواطنين بحسب معنيين الأمر الذي وضع وزارة الصحة امام اختبار حقيقي لرد خطرهذا الوباء.واستنادا لبحوث علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية تحدث اطباء مختصون بشأن خطورة المتحور اوميكرون مؤكدين أن قوته تضعف ولربما تكون غير واضحة على من تلقوا اللقاح خاصة اولئك الذين تم تطعيمهم بالجرعة الثالثة.