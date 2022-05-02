مخاوف من موجة جديدة بعد اكتشاف سلالتين من أوميكرون في أمريكا

وذكرت مجلة "فورتشن" الأميركية أن السلالتين الفرعيتين "BA.4" و"BA.5" نشأتا في جنوب إفريقيا، مضيفة أن الحالات هناك في ارتفاع ملحوظ، رغم أن جلّ مواطني البلاد تلقوا لقاح كورونا أو أصيبوا بالفيروس من قبل.وأبلغ المعهد الوطني للأمراض المعدية في البلاد عن ما يقرب من 4000 إصابة جديدة يوم الأحد.وقال أحد كبار الباحثين في كورونا في جنوب إفريقيا: "السلالتان الفرعيتان الجديدتان تستهدفان كذلك الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا أو أصيبوا من قبل بأوميكرون.. لكنهم ربما لن يحتاجوا إلى دخول المستشفى".من جهته، كشف أليكس سيغال، الأستاذ في معهد إفريقيا للأبحاث الصحية في جنوب إفريقيا: "دراستنا الجديدة تشير إلى أن BA.4 و BA.5 قادرتان على إثارة موجة جديدة من كورونا بسبب قدرتهما على تجنب الأجسام المضادة، سواء من التطعيم أو عدوى سابقة".وأضاف: "احتمال حدوث موجة BA.4 وBA.5 قوي.. لكننا لا نتوقع موجة ضخمة أو موجة شديدة العدوى".وتابع: "الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بكورونا ولم يتلقوا التطعيم، عانوا من انخفاض بنحو ثمانية أضعاف في الأجسام المضادة بعد تعرضهم للمتغيرات الفرعية الجديدة.. أما أولئك الذين تم تطعيمهم وأصيبوا سابقا، شهدوا انخفاضا طفيفا في الأجسام المضادة بمقدار ثلاثة أضعاف".