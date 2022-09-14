الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على جائحة كورونا

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ادهانوم غيبريوسوس أن "العالم أقرب من أي وقت مضى" للقضاء على وباء كوفيد-19".واضاف خلال مؤتمر صحافي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى ادنى مستوى له منذ آذار 2020، لم نكن يوما بموقع أفضل مما نحن عليه الان للقضاء على الجائحة" لكنه حذر "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".وكانت المنظمة قد أعلنت، قبل أيام، "استمرار تراجع عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بالوباء، تقريبا في كل أنحاء العالم فيما وصفته "بتراجع مرحب به".وأوضحت المنظمة أن " 4.5 مليون حالة جديدة سجلت الأسبوع الأخير من اب، بتراجع 16 في المائة عن الأسبوع الذي سبقه. وتراجعت الوفيات أيضا بنسبة 13 في المئة، أي حوالي 13500 وفاة.