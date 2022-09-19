بايدن يعلن "انتهاء" جائحة كورونا في الولايات المتحدة

وقال بايدن، إن "الجائحة انتهت، ما زلنا نواجه مشكلة مع كورونا. ما زلنا نقوم بعمل كثير في هذا الملف... لكن الجائحة انتهت".وأضاف "إذا لاحظتم، لا أحد يضع كمامات. يبدو الجميع في حالة جيدة جدا. لذا أعتقد أن (الأمور) تتغير".