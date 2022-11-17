كورونا والأطفال.. توصية أوروبية تخص التطعيم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
14
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
14
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
مع محسّد
من
02:00 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صواريخ تستهدف موقعاً للقوات الأمريكية في سوريا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-438512-638043094477056231.jpeg
كورونا والأطفال.. توصية أوروبية تخص التطعيم
كورونا اليوم
2022-11-17 | 14:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,582 مشاهدة
أوصت لجنة اللقاحات في ألمانيا بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 أعوام ويعانون أمراضا معينة، ضد كورونا.
وأعلنت اللجنة في بيان الخميس، أنها تهدف من خلال ذلك إلى الحيلولة دون وجود حالات تضطر إلى تلقي العلاج بالمستشفى، وكذلك للحيلولة دون حدوث مسارات مرضية خطيرة عند الإصابة بالفيروس تؤدي إلى الوفاة.
وقبل ذلك كانت توصي اللجنة بالتطعيم ضد كورونا للأطفال بدءا من خمسة أعوام.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
كورونا اليوم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
محليات
48.14%
15:28 | 2022-11-16
تعطيل دوام المدارس والجامعات في مدينة عراقية غداً
15:28 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
أخبار الطقس
30.92%
03:31 | 2022-11-16
مع ترقب الأمطار.. الأنواء تعلن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة
03:31 | 2022-11-16
خبر صادم.. الغاء مباراة العراق وكوستاريكا لهذا السبب
رياضة
11.28%
00:46 | 2022-11-17
خبر صادم.. الغاء مباراة العراق وكوستاريكا لهذا السبب
00:46 | 2022-11-17
بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول
أمن
9.66%
03:49 | 2022-11-17
بعد رفض وفد المنتخب الكوستاريكي الختم العراقي على جوازاتهم.. الداخلية: امر غير مقبول
03:49 | 2022-11-17
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
خطوات السوداني في مكافحة الفساد ومساندة القوى السياسية له - الحلقة ٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-17
علناً
خطوات السوداني في مكافحة الفساد ومساندة القوى السياسية له - الحلقة ٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
الأكثر مشاهدة
علناً
خطوات السوداني في مكافحة الفساد ومساندة القوى السياسية له - الحلقة ٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-17
علناً
خطوات السوداني في مكافحة الفساد ومساندة القوى السياسية له - الحلقة ٤٧ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
Morning Live
اختلاف التفكير بين الزوجين - حلقة ١٦٨ | 2022
05:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
ناس وناس
سوق الشعلة - الحلقة ٣٣٩ | الموسم 5
04:00 | 2022-11-17
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
بالمختزل
كردستان.. نقاط ثقلية على حروف الموازنة - حلقة ٦٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-11-16
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
52 دقيقة
شارع الرشيد يحتضن مقاهي قديمة - حلقة ٣٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
عشرين
قصف ايراني على اربيل .. ادانة دولية وصمت محلي - حلقة ٥٧ | 2022
14:00 | 2022-11-15
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
Celebrity
الممثل مايكل كبابة - حلقة ٢٩
14:50 | 2022-11-14
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
خط أحمر
ثلاثة إخوة بايعوا الارهاب عبر الوتس .. ونفذوا العمليات في الجبور - الحلقة ٦٢ | ٢٠٢٢
14:50 | 2022-11-13
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
رحال
جوبي، شعر، غناء من فلكلور الفلوجة - الحلقة ٢٨ | الموسم 3
14:50 | 2022-11-12
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد وعوده بالتغيير، هل سيمضي السوداني نحو حكومة خدمات؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.