الصحة تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجل 849 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اشارة الى تماثل 1493 شخصا للشفاء الفيروس ووفاة خمسة آخرين.

وفي ادناه نسخة مصورة من الموقف الوبائي اليومي: