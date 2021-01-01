العراق وكورونا خلال 24 ساعة.. إجراء (41) ألف فحص مختبري ونسبة الإصابة 2%

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، إجراء (41) ألف فحص مختبري خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة ان نسبة الإصابة 2%، فيم اشارت الى ان نسبة الشفاء من كورونا تجاوزت الـ 90 % في العراق.





وقالت الوزارة في بيان تلقته السومرية نيوز نسخة منه، إن "نسبة الشفاء بالعراق تجاوزت ال (90.5%) من المصابين بفيروس كورونا في تطور ملحوظ لتحسن الخدمات الطبية في المؤسسات الصحية".



وأشار إلى أن " الوزارة أجرت أكثر من (41000) فحص مختبري لتشخيص فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية"، مبيناً أن " نسبة الفحوصات الموجبة تمثل فقط 2% من عدد الفحوصات".