الصحة: كورونا يمكن أن يتحور داخل العراق

قال مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي، الاثنين، إن المناعة المجتمعية بدأت تظهر مع انخفاض معدلات الإصابة بفايروس كورونا.



وأضاف الحلفي في حديث للتلفزيون الرسمي وتابعته السومرية نيوز، أن "كورونا يمكن أن يتحور داخل العراق، والخوف ليس من الوافدين فقط".



وبين، أن "التحذير من لقاح فايروس كورونا لم يردنا بشكل رسمي"، متابعاً: "لدينا اتصالات مع شركات عالمية منتجة للقاح كورونا".

يذكر أن العراق سجل اليوم الاثنين، 595 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وهو أقل معدل يومي منذ أشهر، فيما سجل 1809 حالات شفاء، و10 حالات وفاة.