الصحة تسجّل تزايداً مستمراً بحالات الشفاء اليومية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن تسجيل تزايد مستمر بحالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1889 حالة شفاء من الوباء، فضلاً عن 839 إصابة، بالإضافة إلى تسع حالات وفيات".



