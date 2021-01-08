الموقف الوبائي.. استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن استمرار تزايد حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه تم تسجيل 1898 حالة شفاء من فيروس كورونا، فضلاً عن تسجيل 669 إصابة، بالإضافة إلى ثماني حالات وفاة".