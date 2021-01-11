الموقف الوبائي.. تسجيل 2035 حالة شفاء جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن تسجيل 2035 حالة شفاء جديدة من كورونا.





وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنه "تم تسجيل 801 إصابة جديدة بكورونا فضلاً عن 11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية".