صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة الكرخ في بغداد جاسم الحجامي، الاثنين، عن اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.
وبلغ عدد الإصابات 273 موزعة كالآتي:
ابو غريب-------------28
الاسكان----------------4
الاعلام----------------6
البياع -----------------5
التاجي----------------9
الحرية ---------------24
الدورة----------------20
الدولعي---------------2
السيدية---------------7
الشعلة---------------17
الصالحية--------------4
الطارمية--------------19
العامرية---------------9
العطيفية--------------5
العلاوي---------------4
الغزالية--------------10
القادسية--------------4
الكاظمية-------------15
المحمودية------------17
المنصور--------------11
المواصلات------------2
الوشاش---------------1
اليرموك---------------8
جكوك----------------3
حي الجامعة------—---6
حي الجهاد------------8
حي الخضراء----------4
حي العدل ------------2
حي العامل------------7
حي الفرات---------—-2
شارع حيفا------------2
كرادة مريم------------2
ناحية الرشيد----------6
الشفاء: 207.. الوفيات: 1