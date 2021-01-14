كورونا في العراق.. حالات الشفاء تفوق الإصابات

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 770 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة تماثل 1784 حالة جديدة للشفاء من الفايروس.

وأدناه جدول بالموقف اليومي للوباء: