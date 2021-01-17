الصحة توضح حقيقة تعطيل الدوام بسبب كورونا المتحور

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لوسائل إعلام حكومية، إن "هناك إشاعة بتعطيل الدوام في محافظة النجف الأشرف بسبب ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وهو أمر عارٍ عن الصحة".وأشار إلى أنه "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الشائعة التي انتشرت بشكل غريب وليس له أي أساس من الصحة، نؤكد أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس الجديد".وأضاف، أن "أي معلومة لا تصدر عن الجهات الرسمية؛ ولاسيما المخولة بجائحة كورونا، تعد لا صحة لها"، مؤكداً أنه "في حال ظهور أي مستجدات إيجابية أو سلبية، فإن الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الموضوع والإعلان عنه هي وزارة الصحة".