Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
العراق يوافق على تصدير 5000 طن من الطماطم إلى السعودية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"مخاطر مرتفعة".. مركز أوروبي يحذر من ثلاث سلالات تخص كورونا

3,155 مشاهدة

قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن ثلاث سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل تشكل خطرا كبيرا على القارة الأوروبية لأنها تسببت في زيادة معدلات العدوى.

وأضاف المركز في تقييم للمخاطر "بناء على المعلومات الجديدة، زادت المخاطر المرتبطة بالتفشي في المجتمع للسلالات الجديدة إلى مرتفعة وشديدة الارتفاع".

وقالت الوكالة الاوروبية في تقرير جديد إن "جوهر الرسالة هو الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة لضمان القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية وتسريع حملات التلقيح".

وبحسب الوكالة فإن "نسبة وحجم" الانتشار سيعتمد على مستوى تدابير الوقاية والالتزام بها.

وقال المركز إن 16,800 حالة إصابة بالنسخة المتحورة الأكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، سجلت في المملكة المتحدة حيث رصدت أولا، إضافة إلى 2000 إصابة في 60 دولة في أنحاء العالم حتى يوم الثلاثاء، منها 1300 إصابة في 23 دولة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الاوروبية.

وقرابة 570 حالة إصابة بنسخة متحورة أخرى شديدة العدوى أيضا، والتي رصدت أولا في جنوب إفريقيا، سُجلت في 23 دولة مع 27 حالة إصابة في دول الاتحاد الاوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، إضافة إلى 349 حالة في جنوب إفريقيا حتى 13 يناير.

وحض المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض أعضاءه على مراقبة التغيرات في معدلات التفشي أو شدة العدوى لتحديد وتقييم انتشار وتأثير النسخ المتحورة، وأيضا لتجهيز مختبرات لزيادة الفحوص.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا 

كورونا في العراق

دوليات

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
16:11 | 2021-01-22 16:11
16:00 | 2021-01-22 16:00
15:34 | 2021-01-22 15:34
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
27.92%
03:53 | 2021-01-21
بالفيديو: التفجير الأول والثاني في العاصمة بغداد اليوم
03:53 | 2021-01-21
بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية
18.1%
15:50 | 2021-01-21
بالتفاصيل.. تغييرات في عدد من المناصب الأمنية
15:50 | 2021-01-21
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
17.28%
03:36 | 2021-01-21
الرافدين يعلن منح قروض ١٠٠ مليون لشراء وحدات سكنية
03:36 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
15.29%
06:00 | 2021-01-21
معلومات تجهلها عن جو بايدن... بينها مواقف تخص العراق!
06:00 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
13.3%
04:06 | 2021-01-21
مصدر أمني: الحصيلة النهائية لتفجير ساحة الطيران بلغت 28 قتيلا و 88 جريحا
04:06 | 2021-01-21
المرور العامة تعلن عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع بغداد
8.1%
11:31 | 2021-01-22
المرور العامة تعلن عن خطة لتقليل الزحامات في شوارع بغداد
11:31 | 2021-01-22
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
أمن
سياسة
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.