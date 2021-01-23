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الصحة تعلن الموقف الوبائي لفايروس كورونا
كورونا في العراق
2021-01-23 | 10:33
8,273 مشاهدة
اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة تماثل 1546 حالة للشفاء من كورونا.
وأدناه الموقف الوبائي في عموم العراق:
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