بالأرقام.. الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق.

وسجلت الصحة 893 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تماثل 1704 حالات للشفاء، وتسجيل 5 وفيات جديدة في عموم العراق. وأدناه التفاصيل: