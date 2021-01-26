اعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق.

وسجلت الصحة 804 إصابات جديدة بكورونا، مقابل تماثل 1625 للشفاء من كورونا، وتسجيل 10 وفيات جديدة بكورونا.