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وزير الصحة يؤكد أهمية تكثيف الجهود لمنع دخول سلالة كورونا الجديدة

2,601 مشاهدة

أكد وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، أهمية تكثيف الجهود للوقاية من كورونا ومنع دخول السلالة الجديدة إلى البلاد.

وقالت الصحة في بيان لها، إن "التميمي ترأس أجتماع الامر الديواني 217 اليوم الاحد بحضور اعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة، وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق والمنطقة والعالم وعرض موقف الوزارة لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا والتواصل مع الشركات لغرض توفيره بصورة عاجلة".
 
وأشار وزير الصحة الى "اهمية تكثيف الجهود الاعلامية والتوعوية للوقاية من مرض كوفيد 19 ومنع دخول السلالة الجديدة التي اجتاحت دول العالم"، مؤكداً "استمرار التواصل والتنسيق مع القوات الأمنية لتطبيق الاجراءات الصحية حفاظآ على الامن الصحي للبلد".
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