النجف تسجل اعلى عدد من الاصابات بين اربع محافظات بـ 340 اصابة

وشهدت محافظة النجف تسجيل 340 إصابة، فيما أعلنت دائرة الصحة في واسط تسجيل 126 اصابة في واسط، وسجلت محافظة ذي قار 176 إصابة جديدة، مقابل 65 إصابة في ديالى، بحسب مديريات الصحة في المحافظات.النجف: عدد الفحوصات: ٢،٣٩٦عدد الإصابات: ٣٤٠عدد الوفيات: ٠عدد حالات الشفاء: ٨٢واسط: عدد الفحوصات: ١،٤٤٦عدد الإصابات: ١٢٦عدد الوفيات: ٠عدد حالات الشفاء: ٣٤ديالى:عدد الفحوصات: ١،٥٨٣عدد الإصابات: ٦٥عدد الوفيات:0 عدد حالات الشفاء: ٤٥ذي قار: ١٧٦ اصابة