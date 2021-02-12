الصحة النيابية تحدد موعد وصول أول دفعات لقاح كورونا الى العراق

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية،اليوم الجمعة، أن وصول لقاح كورونا إلى العراق يتم وفقاً لجدول زمني.



وقال عضو اللجنة النائب غايب العميري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه السومرية نيوز، إن "الوجبة الأولى من لقاح كورونا سواء العقد المبرم مع شركة فايزر أو غيرها ستصل الى العراق نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل ومن ضمنها الـ (50) ألف جرعة من الحكومة الصينية إلى العراق"، لافتاً إلى أن "هذه الوجبات ستستمر على وفق جداول زمنية محددة".

وأوضح العميري أن "الوجبة الأولى من اللقاح ستكون ثلاثة ملايين جرعة وسوف تعطي لشرائح الكوادر الصحية والطبية والتمريضية وكذلك القوات الأمنية وذوي الأمراض المزمنة والإعلاميين".



وأضاف، أن "وزارة الصحة لا تستطيع وليس بمقدورها استيراد أي لقاح ذي احتمالية لدى بعض المنظمات العالمية ومنظمة الصحة، وإنما يجب أن يكون مزودا باعتمادات اخرى، وهذا ما أقرته الهيئة العامة للأدوية في وزارة الصحة، لذلك تم التوجه الى عقد اتفاقات واجتماعات ومناقشات مع الشركات المنتجة للقاحات"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات مع تلك الشركات مستمرة وإن هناك الكثير من اللقاحات ولكن يجب أن يكون اللقاح ذا فعالية كبيرة وفيه أوراق ثبوتية تؤكد أنه ناجح وتم تجربته في الدول المنتجة له".