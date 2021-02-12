وزارة الصحة تعلن الموقف الوبائي لهذا اليوم

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي وكانت الحالات كالتالي:



الاصابات الجديدة: 2530 اصابة جديدة. حالات الشفاء: 1008 حالة. الوفيات: 13 حالة.