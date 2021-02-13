الصحة للسومرية: اللجنة العليا للصحة والسلامة ستصدر قرارات شديدة خلال اجتماعها

وقالت مديرة العلاقات العامة في اعلام وزارة الصحة ربى فلاح حسن للسومرية نيوز، ان "انخفاض نسب الشفاء الى اقل من ٩٥.٥% التي طالما شهدناها خلال الاسابيع والاشهر الماضية ومع تزايد الاعداد والوصول الى الارقام التي نعتبرها خطرة لانها ستشكل خطر كبير على المؤسسات الصحية اذا استمرت هذه النسب في ارتفاع لذلك ستكون هناك قرارات شديدة خلال اجتماع اليوم للجنة العليا للصحة والسلامة من اجل الحد من عدد الاصابات ودفع المواطن الى الالتزام بالاجراءات الوقائية".واضافت ان "الاجراءات الوقائية هي الاهم بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين".