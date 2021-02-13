2190 إصابة جديدة.. الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي

اعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي في عموم العراق، مؤكدة تسجيل 2190 اصابة جديدة و1158 حالة شفاء فضلاً عن 7 وفيات.



وأدناه تفاصيل الموقف الوبائي: