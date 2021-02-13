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العراق يكشف حقيقة طلب مساعدة طبية من أمريكا لمواجهة كورونا

1,479 مشاهدة

نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، الأنباء التي اشارت الى طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الأنباء التي تحدثت عن طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة كورونا، غير صحيحة".
 
ولفت البدر إلى أن "العراق لديه اتفاقية واضحة من خلال الحكومة العراقية وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التي سيتسلمها العراق هي مقابل مبالغ مالية"، مؤكداً أن "اي توريد للقاحات يتم وفق سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأي العام".
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