ذي قار تسجل 161 اصابة جديدة بكورونا.. ماذا عن حالات الشفاء؟

سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات .

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 161 اصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث استمر ارتفاع الاصابات بارقام مرتفعة في ذي قار، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 116 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 1599 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 25826 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23593 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.