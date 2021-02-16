قائد شرطة كربلاء يؤكد على أهمية الالتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

القيادة قالت في بيان تلقته السومرية نيوز،: "نؤكد على ضرورة متابعة قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، وحث المواطنين والمنتسبين على ارتداء الكمامات والقفازات وجميع الإجراءات الوقائية الأخرى".وبحسب البيان، قام قائد شرطة المحافظة بزيارات ميدانية لغرض متابعة كيفية التعامل مع الوافدين الى المدينة والإشراف على عملية فحص الزائرين خشية من وجود مصابين بهذا الوباء.وقال اللواء زويني: "نؤكد على فرض ارتداء الكمامات والقيام بحملات التعفير والتعقيم مع التوعية المستمرة لمنع انتشار هذا الوباء، مع التأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وجميع القرارات التي صدرت مؤخراً ليكون حظر التجوال ابتداءً من يوم الخميس الساعة الثانية عشر ظهراً بدل الساعة الثامنة مساء"، وفقا للبيان.