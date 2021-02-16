متحدث حكومي: تعليمات الحظر تشمل المنتسبين

وذكر اللواء رسول في مؤتمر مشترك انه "يمكن تمديد حظر التجوال في حال استمرار تسجيل زيادة في إصابات فيروس كورونا"، مبينا ان "الجميع مطالب بالالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".وتابع ان "الحظر الشامل يبدأ من الثامنة مساء الخميس حتى الخامسة من صباح الاثنين وسيسمح بحركة المواد الغذائية على مدار الساعة".واضاف ان "تعليمات الحظر تشمل المنتسبين ولن يسمح لهم بالتجوال بعد الواجب".