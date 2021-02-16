رقم قياسي جديد.. الصحة تسجل 3332 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تفاصيل الموقف الوبائي الخاص بكورونا في عموم العراق.



وقالت الوزارة في بيان ورد إلى السومرية نيوز، انها "سجلت 3332 إصابة جديدة، و 1622 حالة شفاء، و 7 وفيات بالجائحة في عموم البلاد".