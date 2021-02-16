صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

أعلن مدير عام صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، عن الموقف الوبائي مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا مع اعداد الشفاء والوفيات.





أبو دشير -----------------6

ابوغريب -----------------14

الإسكان------------------2

الاعلام------------------29

البياع-------------------15

التاجي------------------18

التراث-------------------2

الحارثية-----------------1

الحرية------------------38

الخطيب -----------------2

الدورة ------------------27

الدولعي-----------------4

السيدية -----------------19

الشالجيه ----------------1

الشرطة الرابعة------------1

الشعلة -----------------43

الصالحية----------------2

الطارمية----------------19

الطوبجي ----------------1

العامرية----------------23

العطيفية ----------------7

العلاوي-----------------1

الغزالية----------------24

القادسية----------------2

الكاظمية---------------60

المحمودية--------------9

المشاهدة---------------5

المعالف----------------2

المنصور ----------------18

الوشاش-----------------5

اليرموك-----------------3

اليوسفية-----------------1

جكوك------------------5

حي الجامعة--------------7

حي الجهاد--------------34

حي الخضراء--------------8

حي العامل---------------15

حي العدل ----------------13

حي الفرات----------------4

سبع البور -----------------5

سويب--------------------1

سكنة جانب الرصافة --------11



الشفاء: 370.. الوفيات:1 وبلغ عدد الاصابات 507 موزعة كالآتي:أبو دشير -----------------6ابوغريب -----------------14الإسكان------------------2الاعلام------------------29البياع-------------------15التاجي------------------18التراث-------------------2الحارثية-----------------1الحرية------------------38الخطيب -----------------2الدورة ------------------27الدولعي-----------------4السيدية -----------------19الشالجيه ----------------1الشرطة الرابعة------------1الشعلة -----------------43الصالحية----------------2الطارمية----------------19الطوبجي ----------------1العامرية----------------23العطيفية ----------------7العلاوي-----------------1الغزالية----------------24القادسية----------------2الكاظمية---------------60المحمودية--------------9المشاهدة---------------5المعالف----------------2المنصور ----------------18الوشاش-----------------5اليرموك-----------------3اليوسفية-----------------1جكوك------------------5حي الجامعة--------------7حي الجهاد--------------34حي الخضراء--------------8حي العامل---------------15حي العدل ----------------13حي الفرات----------------4سبع البور -----------------5سويب--------------------1سكنة جانب الرصافة --------11الشفاء: 370.. الوفيات:1