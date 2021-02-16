صحة الكرخ تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

وبلغ عدد الاصابات 507 موزعة كالآتي:
أبو دشير -----------------6
ابوغريب -----------------14
الإسكان------------------2
الاعلام------------------29
البياع-------------------15
التاجي------------------18
التراث-------------------2
الحارثية-----------------1
الحرية------------------38
الخطيب -----------------2
الدورة ------------------27
الدولعي-----------------4
السيدية -----------------19
الشالجيه ----------------1
الشرطة الرابعة------------1
الشعلة -----------------43
الصالحية----------------2
الطارمية----------------19
الطوبجي ----------------1
العامرية----------------23
العطيفية ----------------7
العلاوي-----------------1
الغزالية----------------24
القادسية----------------2
الكاظمية---------------60
المحمودية--------------9
المشاهدة---------------5
المعالف----------------2
المنصور ----------------18
الوشاش-----------------5
اليرموك-----------------3
اليوسفية-----------------1
جكوك------------------5
حي الجامعة--------------7
حي الجهاد--------------34
حي الخضراء--------------8
حي العامل---------------15
حي العدل ----------------13
حي الفرات----------------4
سبع البور -----------------5
سويب--------------------1
سكنة جانب الرصافة --------11
الشفاء: 370.. الوفيات:1