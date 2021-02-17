ذي قار تسجل 243 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما انخفضت حالات الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية مقارنة بالإصابات.

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 243 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ويستمر ارتفاع الاصابات في المحافظة، فيما سجلت الفحوصات المختبرية تحسن حالة 93 مصاباً بالفيروس في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية".

واضاف ان "عدد الفحوصات التي اجريت في المحافظة كانت 1262 فحصا لأشخاص مشتبه باصابتهم بالفيروس"، مبينا ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة".

وارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 26069 حالة منذ ظهور الوباء، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 23686 حالة شفاء منذ ظهور الوباء.