كيف ستسير الرحلات الجوية خلال ايام حظر التجوال؟

اصدرت سلطة الطيران المدني العراقي ،اليوم الخميس، توضيحا بشان الرحلات الجوية خلال ايام حظر التجوال .

إدارة سلطة الطيران المدني اكدت في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه ، أن "حركة الملاحة الجوية في المطارات العراقية العاملة في البلاد تسير بانسيابية عالية وبصورة طبيعية ولا يوجد أي تاخير أو تأجيل في مواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه خلال أيام حظر التجوال والذي سيطبق أعتباراً من الثامنة مساء اليوم الخميس " ، مؤكدة حصولها على الإستثناءات والموافقات الرسمية من قبل الجهات العليا لحركة موظفي المطارات والمسافرين حاملي تذاكر السفر من وصولهم إلى المطارات دون أي معوقات أو معرقلات في فترة الحظر.